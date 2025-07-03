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РФ вывела в море корабли: есть ли риск пуска "Калибров" по Украине

Четверг 03 июля 2025 06:36
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РФ вывела в море корабли: есть ли риск пуска "Калибров" по Украине Фото: россияне вывели носитель "Калибров" в Средиземное море (YouTube.com)
Автор: Валерий Савицкий

Утром 3 июля в Черном море находится один военный корабль ВМС России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

По данным военных, в Черном море находится один вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Зато в Средиземном море находятся три российских корабля, из которых один может одновременно запустить до 4 ракет "Калибр".

За сутки в интересах России проход через Керченский пролив осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 7 судов, из них 6 судов двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - отметили в ВМС.

РФ вывела в море корабли: есть ли риск пуска &quot;Калибров&quot; по Украине

Воздушная атака РФ

В ночь на 3 июля российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около трех ночи в Одессе прогремели взрывы.

Впоследствии стало известно, что вражеский дрон попал в многоэтажный дом. Есть пострадавшие среди местных жителей.

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