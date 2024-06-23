РФ вивела у Чорне й Азовське моря кілька носіїв крилатих ракет "Калібр", - ВМС ЗСУ

Раніше у Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що РФ почала запускати по Україні ракети "Калібр" з Азовського моря - йдеться про ворожу повітряну атаку минулої ночі. Українські військові назвали це поворотним моментом.

Нагадаємо, раніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук у розмові з РБК-Україна назвав причину, чому РФ перевела частину кораблів у Азовське море.

Додамо, за його словами, третина кораблів Чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу - знищені або пошкоджені.

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