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РФ вивела у Чорне й Азовське моря кілька носіїв крилатих ракет "Калібр", - ВМС ЗСУ

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному та Азовському морях станом на ранок неділі 23 червня фіксується перебування чотирьох російських кораблів-носів крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

Як уточняють військові, можливий загальний залп ракет цього корабельного угруповання противника може скласти 24 ракет.

За інформацією ВМС, станом на шосту ранку були помічені: 

  • в Чорному морі - 2 кораблі РФ, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет,
  • в Азовському морі - 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.

Між тим в Середземному морі кораблі російських загарбників відсутні.

Також у ВМС поінформували, що за добу в інтересах країни-агресора РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - також йдеться у повідомленні військових.

Раніше у Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що РФ почала запускати по Україні ракети "Калібр" з Азовського моря - йдеться про ворожу повітряну атаку минулої ночі. Українські військові назвали це поворотним моментом.

Нагадаємо, раніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук у розмові з РБК-Україна назвав причину, чому РФ перевела частину кораблів у Азовське море.

Додамо, за його словами, третина кораблів Чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу - знищені або пошкоджені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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