РФ вывела в Черное и Азовское моря несколько носителей крылатых ракет "Калибр", - ВМС ВСУ

Ранее в Военно-морских силах ВСУ отметили, что РФ начала запускать по Украине ракеты "Калибр" из Азовского моря - речь идет о вражеской воздушной атаке минувшей ночью. Украинские военные назвали это поворотным моментом.

Напомним, ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в разговоре с РБК-Украина назвал причину, почему РФ перевела часть кораблей в Азовское море.

Добавим, по его словам, треть кораблей Черноморского флота РФ уже выведена из строя - уничтожены или повреждены.

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