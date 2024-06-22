Росія атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

Росія в ніч на 22 червня завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 16 ракет різних типів та 13 дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Що відомо про наслідки атаки

Цієї ночі ворожі ракети та дрони долетіли до західних областей України. Зокрема, в Івано-Франківській області був атакований навчальний заклад, а у Волинській області виникла пожежа.

Крім того, були атаковані об'єкти енергетики у Запорізькій та Львівській областях. Внаслідок атаки двоє енергетиків постраждали.

Більше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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