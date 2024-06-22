Росія атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО
Росія в ніч на 22 червня завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 16 ракет різних типів та 13 дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.
Росіяни вчергове атакували об’єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Усього ворог застосував:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків - Саратовська область);
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (з Криму);
- 4 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
- 13 ударних дронів-камікадзе (район пусків - Приморсько-Ахтарськ, Балаклава - Крим).
Сили протиповітряної оборони України збили 25 цілей, серед них:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 13 ударних "Шахедів".
Що відомо про наслідки атаки
Цієї ночі ворожі ракети та дрони долетіли до західних областей України. Зокрема, в Івано-Франківській області був атакований навчальний заклад, а у Волинській області виникла пожежа.
Крім того, були атаковані об'єкти енергетики у Запорізькій та Львівській областях. Внаслідок атаки двоє енергетиків постраждали.
Більше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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