Поворотний момент. Росія запускала по Україні ракети з Азовського моря, - ВМС
Росія почала запускати по Україні ракети "Калібр" з Азовського моря. Українські військові назвали це поворотним моментом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"Чотири ракети (типу "Калібр", - ред.) було випущено з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що, як ви бачите, вони використовують його, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море", - сказав він.
За словами речника, для безпеки росіяни почали розміщувати свої кораблі в Азовському морі замість Чорного.
"Тим не менш, цей факт теж є неприємним, тому що вони вирішили, що можуть використовувати Азов, в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування. Але, звісно, забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться", - додав Плетенчук.
Як зазначив речник ВМС, в акваторії Чорного моря знаходиться один підводний човен, він може мати на борту до чотирьох крилатих ракет. Три ракетоносії знаходяться в Азовському морі, на їх борту може бути до 20 ракет.
Нічна атака 22 червня
Нагадаємо, цієї ночі окупанти випустили по Україні 13 "Шахедів" та 16 ракет різних типів, зокрема чотири "Калібри". Проте у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що пуски були з Чорного моря.
Сили протиповітряної оборони знищили 12 ракет та всі ворожі дрони.
Під ударом ворога знову була енергетика України. Детальніше про наслідки атаки - у нашому матеріалі.
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