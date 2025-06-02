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РФ вивела в Чорне море ракетоносії з крилатими ракетами "Калібр": подробиці від ВМС ЗСУ

Ілюстративне фото: небезпека від російського флоту (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Російські окупанти знову вивели в море ракетоносії. Таким чином загроза ракетних ударів з моря залишається високою, особливо для Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Так, станом на 06:00 2 червня 2025 року в Чорному морі перебувають два ворожі кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр".

Вони можуть випустити до 12 ракет одночасно, що значно посилює загрозу ракетних ударів по українських позиціях.

Ситуація в Середземному та Азовському морях

У Середземному морі зараз перебувають три ворожі військові кораблі.

Серед них є один судно, оснащене крилатими ракетами "Калібр", здатне одночасно випустити до 8 ракет.

Присутність такого озброєння на одному з кораблів значно посилює потенційну загрозу у регіоні, адже це дозволяє ворогу вести ракетні удари на великі відстані.

Водночас, в Азовському морі наразі не зафіксовано присутність ворожих кораблів або суден, що тимчасово знижує рівень небезпеки у цьому напрямку.

Активність суден через Керченську протоку

За останню добу через Керченську протоку в інтересах російських окупантів пройшло 12 суден у напрямку Чорного моря. Половина з них продовжила рух до Босфорської протоки.

У зворотному напрямку до Азовського моря пройшло 6 суден, більшість із яких прибули з боку Босфору.

Порушення міжнародних норм

Окупанти продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на своїх суднах.

Це ускладнює контроль за їхньою діяльністю та підвищує ризики морських інцидентів.

Таким чином, присутність ворожих ракетоносіїв у регіоні та активне судноплавство через стратегічні протоки зберігають високий рівень загрози ракетних ударів і вимагають посиленої уваги з боку ЗСУ.

Російські атаки на Україну

Зазначимо, що в Україні в ніч на 2 червня двічі оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема, через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

У Києві та Харкові було чутно кілька вибухів, у місті працювала система протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що у ніч на 25 травня Росія провела одну з найпотужніших атак по Україні, випустивши 298 безпілотників та 69 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони зуміли збити 45 ракет і перехопити 266 дронів.

Під обстріл потрапили 13 областей, серед яких і Київ. Через ці атаки загинуло понад 10 людей, а десятки отримали поранення.

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