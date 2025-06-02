РФ вывела в Черное море ракетоносители с крылатыми ракетами "Калибр": подробности от ВМС ВСУ

Так, по состоянию на 06:00 2 июня 2025 года в Черном море находятся два вражеских корабля, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".

Они могут выпустить до 12 ракет одновременно, что значительно усиливает угрозу ракетных ударов по украинским позициям.

Ситуация в Средиземном и Азовском морях

В Средиземном море сейчас находятся три вражеских военных корабля.

Среди них есть одно судно, оснащенное крылатыми ракетами "Калибр", способное одновременно выпустить до 8 ракет.

Присутствие такого вооружения на одном из кораблей значительно усиливает потенциальную угрозу в регионе, ведь это позволяет врагу вести ракетные удары на большие расстояния.

В то же время, в Азовском море пока не зафиксировано присутствие вражеских кораблей или судов, что временно снижает уровень опасности в этом направлении.

Активность судов через Керченский пролив

За последние сутки через Керченский пролив в интересах российских оккупантов прошло 12 судов в направлении Черного моря. Половина из них продолжила движение в Босфорский пролив.

В обратном направлении в Азовское море прошло 6 судов, большинство из которых прибыли со стороны Босфора.

Нарушение международных норм

Оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на своих судах.

Это затрудняет контроль за их деятельностью и повышает риски морских инцидентов.

Таким образом, присутствие вражеских ракетоносителей в регионе и активное судоходство через стратегические проливы сохраняют высокий уровень угрозы ракетных ударов и требуют усиленного внимания со стороны ВСУ.