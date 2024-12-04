РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп ракет

Росіяни вивели в акваторію Чорного моря чотири військових кораблі. Усі вони є носіями крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.
За даними військових, у разі атаки, агресор може запустити в напрямку України до 24 ракет "Калібр".
Водночас, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі перебувають 6 ворожих кораблів. З них запустити "Калібри" можуть 4 судна, загальний можливий залп - до 41 ракети.
За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - зазначають військові.
Востаннє російські терористи запускали крилаті ракети "Калібр" по Україні під час масованої атаки 29 листопада. Ворог випустив 28 ракет цього типу з акваторії Чорного моря.
Причому "Калібри" були з касетними боєприпасами, що при ураженні становлять подвійну загрозу.
Раніше у ВМС ЗСУ зазначили, що ефективність застосування "Калібрів" проти України останнім часом істотно знизилася.
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