РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп ракет

Атаки "Калібрами" по території України

Востаннє російські терористи запускали крилаті ракети "Калібр" по Україні під час масованої атаки 29 листопада. Ворог випустив 28 ракет цього типу з акваторії Чорного моря.

Причому "Калібри" були з касетними боєприпасами, що при ураженні становлять подвійну загрозу.

Раніше у ВМС ЗСУ зазначили, що ефективність застосування "Калібрів" проти України останнім часом істотно знизилася.

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