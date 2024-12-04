РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп ракет

Атаки "Калибрами" по территории Украины

Последний раз российские террористы запускали крылатые ракеты "Калибр" по Украине во время массированной атаки 29 ноября. Враг выпустил 28 ракет этого типа из акватории Черного моря.

Причем "Калибры" были с кассетными боеприпасами, которые при поражении представляют двойную угрозу.

Ранее в ВМС ВСУ отметили, что эффективность применения "Калибров" против Украины в последнее время существенно снизилась.

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