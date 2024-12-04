РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп ракет

Россияне вывели в акваторию Черного моря четыре военных корабля. Все они являются носителями крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.
По данным военных, в случае атаки, агрессор может запустить в направлении Украины до 24 ракет "Калибр".
В то же время, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море находятся 6 вражеских кораблей. Из них запустить "Калибры" могут 4 судна, общий вероятный залп - до 41 ракеты.
За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - отмечают военные.
Последний раз российские террористы запускали крылатые ракеты "Калибр" по Украине во время массированной атаки 29 ноября. Враг выпустил 28 ракет этого типа из акватории Черного моря.
Причем "Калибры" были с кассетными боеприпасами, которые при поражении представляют двойную угрозу.
Ранее в ВМС ВСУ отметили, что эффективность применения "Калибров" против Украины в последнее время существенно снизилась.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.