РФ вивела в Чорне море невипробуваний корабель: Гуменюк розповіла, чи існує загроза

В Чорному морі спостерігається нетипове за останній час розгортання корабельного угруповання росіян. Зокрема ворог вивів невипробуваний корабель "Циклон", який є ракетоносієм.

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

Як відзначила Гуменюк, сьогодні ворог вивів в акваторію Чорного моря 20 кораблів й катерів, серед яких бойові кораблі, судна забезпечення, а також кораблі й катери прикордонної служби.

Зокрема терористи вивели в акваторію й ракетоносій "Циклон", попри те, що він досі не був перевірений у бойовому сенсі.

"Тим не менше, ми не можемо нехтувати тим, що він є ракетоносієм. Передбачено тактико-технічними характеристиками спорядження його вісьмома Калібрами", - додала Гуменюк.

Зокрема начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони додала, що росіяни також максимально намагаються залишити пункти базування через страх ураження в замкнутому просторі.

Скільки залишається ракет у РФ

Наприкінці серпня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповідав про те, що у терористів залишається щонайменше 585 ракет, без урахування Х-22, які стріляють на відстань більше ніж 500 кілометрів.

Також він зазначив, що у серпні росіяни хотіли випустити близько 118 ракет "Кинджал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 та модифікованих Х-22 (Х-32).