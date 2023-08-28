Скільки ракет Росія виготовляє на місяць: дані ГУР

Попри сподівання українців, Росія від початку весни змогла не просто зайнятись накопиченням ракет, а й нарощенням їх виробництва. У серпні росіяни хочуть випустити близько 118 ракет "Кинжал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 і модифікованих Х-22 (Х-32).

"Крім шести "Кинжалів", росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет "Іскандер-М", 12 крилатих "Іскандер-К", 20 "Калібрів", близько 40 Х-101. Крім того, вони вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс - Х-32. За нашими даними, росіяни можуть поставляти не більше 10 одиниць таких модернізованих ракет щомісяця", - сказав Скібіцький. Однак, за його словами, фактичний випуск деяких моделей ракет відстає від їхніх планів.

Він також уточнив, що через обмеженість запасів та виробництва певних видів ракет Росія змушена переглядати тактику ударів. По-перше, йдеться про чередування різного класу ракет. По-друге, росіяни тепер більш ретельно вибирають цілі та значну увагу приділяють визначенню маршрутів прольоту крилатих ракет та БПЛА з метою подолання нашої системи ППО.

"По-третє, вони почали швидше ухвалювати рішення про нанесення ударів. Наприклад, коли вони отримують інформацію про необхідність термінового ураження цілі, тоді застосовуються більш точні швидкісні ракети, які нашим підрозділам Протиповітряної оборони важче збити, як це, наприклад, було нещодавно в Чернігові, де вдарили крилатою ракетою "Іскандер-К", - пояснив Скібіцький.

Він додав, що ракетні бригади "Іскандерів" розташовані вздовж усього кордону - в Ростовській, Курській, Бєлгородській областях, а також на наших окупованих територіях, зокрема в Криму.

"Відповідно, під загрозою знаходяться ті наші області та райони, які ближче до лінії фронту та українсько-російського кордону, адже час підльоту цих ракет до цілі становить лічені хвилини. Швидко відреагувати на їхнє застосування вкрай складно. Ворог вчиться, починає застосовувати нові підходи і тактичні прийоми. І найімовірніше, зараз росіяни змінюють методику вибору цілей на нашій території", - розповів представник воєнної розвідки.

Детальніше про те, чого чекати від Росії восени, читайте в матеріалі РБК-Україна "Енергетика під загрозою. Чим Росія може атакувати Україну восени та скільки у ворога ракет".

