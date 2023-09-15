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РФ вывела в Черное море неопробованный корабль: Гуменюк рассказала, существует ли угроза

Пятница 15 сентября 2023 14:42
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РФ вывела в Черное море неопробованный корабль: Гуменюк рассказала, существует ли угроза Фото: Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного прессцентра Сил охраны и обороны (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Черном море наблюдается нетипичное за последнее время развертывание корабельной группировки россиян. В частности враг вывел неиспытанный корабль "Циклон", который является ракетоносителем.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

Как отметила Гуменюк, сегодня враг вывел в акваторию Черного моря 20 кораблей и катеров, среди которых боевые корабли, суда обеспечения, а также корабли и катера пограничной службы.

В частности террористы вывели в акваторию и ракетоноситель "Циклон", несмотря на то, что он до сих пор не был проверен в боевом смысле.

"Тем не менее, мы не можем пренебрегать тем, что он является ракетоносителем. Предусмотрено тактико-техническими характеристиками снаряжения его восемью Калибрами", - добавила Гуменюк.

В частности начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны добавила, что россияне также максимально пытаются покинуть пункты базирования из-за страха поражения в замкнутом пространстве.

Сколько остается ракет в РФ

В конце августа представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказывал о том, что у террористов остается по меньшей мере 585 ракет, без учета Х-22, которые стреляют на расстояние более 500 километров.

Также он отметил, что в августе россияне хотели выпустить около 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

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