РФ вывела в Черное море 24 корабля, среди них есть ракетоносители с "Калибрами"

Сегодня утром, 21 ноября, в Черном море фиксируются около четверти сотни кораблей, которые РФ вывела на боевое дежурство. Пять из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины ( ВМС ВСУ ).

Как сообщили в военном ведомстве, эти 5 ракетоносителей врага в акватории Черного моря в случае обстрела способны запустить общим залпом до 28 "Калибров".

Вместе с тем, в Азовском море корабли противника в настоящее время не наблюдаются.

Также в ВМС ВСУ добавили, что Средиземном море фиксируются 2 корабля РФ, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Использование росармией "Калибров" при ударах по Украине

Напомним, 17 ноября российские захватчики во время крайнего массированного комбинированного удара по Украине запустили 90 дронов и 120 ракет, среди которых также были "Калибры" - враг бил ими из акватории Черного моря.

Как сообщили тогда в ВМС, утром в Черном море находились 4 российских ракетоносителя общим залпом до 24 ракет "Калибр".

В командовании Воздушных сил ВСУ также рассказали, что при отражении атаки благодаря работе ПВО в общей сложности было сбито 144 вражеских целей, в том числе "Калибры".

Добавим, сегодня рано утром, 21 ноября, в ВСУ проинформировали о взлете в России МиГ-31К, являющемся носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", и из-за этого была объявлена масштабная воздушная тревога в Украине.

После этого фиксировалось движение скоростной цели в сторону Днепра - в городе были слышны взрывы.

Кроме того, позже стало известно, что в воздухе фиксировались российские самолеты Ту-95 - эти борта, вероятно, совершили пуски ракет Х-101 в направлении Украины.