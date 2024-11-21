ua en ru
Чт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ вывела в Черное море 24 корабля, среди них есть ракетоносители с "Калибрами"

Четверг 21 ноября 2024 06:38
UA EN RU
РФ вывела в Черное море 24 корабля, среди них есть ракетоносители с "Калибрами" Фото: РФ вывела в Черное море корабли-носители крылатых ракет "Калибр" (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Сегодня утром, 21 ноября, в Черном море фиксируются около четверти сотни кораблей, которые РФ вывела на боевое дежурство. Пять из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Как сообщили в военном ведомстве, эти 5 ракетоносителей врага в акватории Черного моря в случае обстрела способны запустить общим залпом до 28 "Калибров".

Вместе с тем, в Азовском море корабли противника в настоящее время не наблюдаются.

Также в ВМС ВСУ добавили, что Средиземном море фиксируются 2 корабля РФ, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

РФ вывела в Черное море 24 корабля, среди них есть ракетоносители с &quot;Калибрами&quot;

Использование росармией "Калибров" при ударах по Украине

Напомним, 17 ноября российские захватчики во время крайнего массированного комбинированного удара по Украине запустили 90 дронов и 120 ракет, среди которых также были "Калибры" - враг бил ими из акватории Черного моря.

Как сообщили тогда в ВМС, утром в Черном море находились 4 российских ракетоносителя общим залпом до 24 ракет "Калибр".

В командовании Воздушных сил ВСУ также рассказали, что при отражении атаки благодаря работе ПВО в общей сложности было сбито 144 вражеских целей, в том числе "Калибры".

Добавим, сегодня рано утром, 21 ноября, в ВСУ проинформировали о взлете в России МиГ-31К, являющемся носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", и из-за этого была объявлена масштабная воздушная тревога в Украине.

После этого фиксировалось движение скоростной цели в сторону Днепра - в городе были слышны взрывы.

Кроме того, позже стало известно, что в воздухе фиксировались российские самолеты Ту-95 - эти борта, вероятно, совершили пуски ракет Х-101 в направлении Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне море Черноморский флот Азовское море ВМС Украины Ракеты
NEWS
Удары западными ракетами и системами по РФ изменят характер войны, - ISW
Удары западными ракетами и системами по РФ изменят характер войны, - ISW
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте