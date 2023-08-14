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РФ вивела на чергування в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров". Скільки на ньому ракет

Фото: РФ вивела на чергування в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вивела у Чорне море на чергування надводний ракетоносій ввечері понеділка, 14 серпня. Наразі окупанти тримають напоготові 8 ракет "Калібрів".

Про це заявив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"В акваторію Чорного моря виведено фрегат "Адмірал Макаров", - сказано в повідомленні.

За словами Назарова, на борту фрегата 8 "Калібрів", які готові до пуску.

Варто зауважити, що за даними моніторингових Telegram-каналів у Росії зафіксовано зліт шести бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья".

Комбіновані удари по Одесі вночі 14 серпня

Війська РФ цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по Україні, і в багатьох областях було оголошено тривогу. У ПС ЗСУ попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Згодом в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично практично до ранку. Як повідомили в Одеській ОВА про наслідки ворожої атаки, сталися пожежі через падіння уламків збитих цілей, а також постраждали три людини.

Деталі про комбіновану ракетну і дронову атаку російських окупантів по Одесі вночі 14 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

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