РФ вывела на дежурство в Черное море фрегат "Адмирал Макаров". Сколько на нем ракет

"В акваторию Черного моря выведен фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в сообщении.

По словам Назарова, на борту фрегата 8 "Калибров", которые готовы к пуску.

Следует заметить, что по данным мониторинговых Telegram-каналов в России зафиксирован взлет шести бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья".

Комбинированные удары по Одессе ночью 14 августа

Войска РФ этой ночью устроили очередную воздушную атаку по Украине, и во многих областях была объявлена тревога. В ПС ВСУ предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Впоследствии в Одессе прозвучала серия взрывов. Они продолжались периодически практически до утра. Как сообщили в Одесской ОВА о последствиях вражеской атаки, произошли пожары из-за падения обломков сбитых целей, а также пострадали три человека.

Детали о комбинированной ракетной и дроновой атаке российских оккупантов по Одессе ночью 14 августа - в материале РБК-Украина.

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