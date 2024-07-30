У РФ не вистачає ресурсів для масштабного наступу на південному напрямку, - ОСУВ "Таврія"

За його словами, українські підрозділи на південному напрямку продовжують ведення оборонної операції, вживають заходи для покращення свого тактичного положення, мають певні успіхи. Але загалом лінія фронту, хоч і є стабільною, в деяких місцях залишається динамічною.

"Якщо порівнювати наш напрямок із загальною ситуацією на фронті, то наголошую, що очевидно, що в росіян не вистачає ресурсів вести ефективний, масштабний наступ і на нашому напрямку також, тому що за минулу добу було зафіксовано сім атакувальних спроб росіян, з яких чотири - на Оріхівському напрямку, і ще три спроби в районі Кринок", - розповів Лиховій.

Речник зазначив, що у всіх випадках окупанти атакували невеликими піхотними групами чисельністю до відділення. Успіху росіяни не мали, подекуди зазнавали втрат.