У РФ не хватает ресурсов для масштабного наступления на южном направлении, - ОСГВ "Таврия"

По его словам, украинские подразделения на южном направлении продолжают ведение оборонной операции, принимают меры по улучшению своего тактического положения, имеют определенные успехи. Но в целом линия фронта, хоть и стабильна, в некоторых местах остается динамичной.

"Если сравнивать наше направление с общей ситуацией на фронте, то подчеркиваю, что очевидно, что у россиян не хватает ресурсов вести эффективное, масштабное наступление и на нашем направлении также, потому что за прошедшие сутки было зафиксировано семь атакующих попыток россиян, из которых четыре - на Ореховском направлении, и еще три попытки в районе Крынок", - рассказал Лиховой.

Спикер отметил, что во всех случаях оккупанты атаковали небольшими пехотными группами численностью в отделение. Успеха россияне не имели, кое-где несли потери.