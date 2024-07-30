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У РФ не хватает ресурсов для масштабного наступления на южном направлении, - ОСГВ "Таврия"

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

У российских окупантов не хватает ресурсов, чтобы вести эффективное, масштабное наступление на южном направлении. За прошедшие сутки было зафиксировано семь неудачных атак врага малыми пехотными группами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

По его словам, украинские подразделения на южном направлении продолжают ведение оборонной операции, принимают меры по улучшению своего тактического положения, имеют определенные успехи. Но в целом линия фронта, хоть и стабильна, в некоторых местах остается динамичной.

"Если сравнивать наше направление с общей ситуацией на фронте, то подчеркиваю, что очевидно, что у россиян не хватает ресурсов вести эффективное, масштабное наступление и на нашем направлении также, потому что за прошедшие сутки было зафиксировано семь атакующих попыток россиян, из которых четыре - на Ореховском направлении, и еще три попытки в районе Крынок", - рассказал Лиховой.

Спикер отметил, что во всех случаях оккупанты атаковали небольшими пехотными группами численностью в отделение. Успеха россияне не имели, кое-где несли потери.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, вчера, 29 июля, в течение суток зафиксировано 149 боевых столкновений. В Покровском направлении враг активно привлекал бомбардировщики и штурмовую авиацию.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина должна усилить позиции на Покровском направлении, поскольку этот участок фронта сейчас является основным для врага.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, продолжит тактическое наступление в Донецкой области в ближайшие недели. Однако ее общие оперативные возможности остаются ограниченными несколькими факторами, включая высокий уровень истощения, ограниченную подготовку и нехватку офицеров.

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