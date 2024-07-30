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Російські війська впевнено просуваються в Донецькій області, - британська розвідка

Україна, Вівторок 30 липня 2024 11:45
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Російські війська впевнено просуваються в Донецькій області, - британська розвідка Фото: Наступ російської армії триває на Донеччині (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2024 року російські сухопутні війська продовжували наступ у центральній частині Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

"Сухопутні війська впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська", - йдеться у зведенні.

За даними британської розвідки, російські війська також просувалися на північ до міста Нью-Йорка, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. За місто йдуть бої між російською армією та Збройними силами України.

"Ймовірно, Росія продовжить тактичний наступ найближчими тижнями. Однак її загальні оперативні можливості залишаються обмеженими кількома факторами, включаючи високий рівень виснаження, обмежену підготовку та нестачу офіцерів", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на фронті 29 липня було зафіксовано 149 бойових зіткнень, з яких третина - на Покровському напрямку, де ворог активно використав бомбардувальники та штурмову авіацію.

Російські війська впевнено просуваються в Донецькій області, - британська розвідка

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Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна має посилити позиції на Покровському напрямку, оскільки ця ділянка фронту зараз є основною для ворога.

Зеленський повідомив, що 26 липня він детально розбирав ситуацію на складних напрямках фронту, насамперед на Покровському напрямку, з міністром оборони України Рустемом Умеровим та військовим командуванням. Зокрема, було дві доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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