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На Покровському напрямку відбулась третина від усіх боїв за добу, - Генштаб

Вівторок 30 липня 2024 08:42
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На Покровському напрямку відбулась третина від усіх боїв за добу, - Генштаб Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 29 липня, протягом доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог активно залучав бомбардувальники та штурмову авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку зафіксовано п'ять боїв в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку кількість атак за добу зросла до шести. Відбиті штурмові дії росіян біля Новоосинового, Піщаного та Стельмахівки

На Лиманському напрямку атакував 13 разів неподалік Невського, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку відбито дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог шість разів атакував в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки та Богданівки.

На Торецькому напрямку росіяни 19 разів атакували неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку відбулось 52 атаки. . Найактивнішим ворог був біля Новоолександрівки, Желанного та Прогреса. Діяв на напрямку за значної підтримки бомбардувальної і штурмової авіації.

На Курахівському напрямку відбито 21 штурмову дію неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Побєди.

На Времівському напрямку ворог здійснив дев’ять штурмів наших позицій неподалік Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку росіяни чотири рази атакували в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував.

Втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 577 тисяч солдатів. Лише за минулу добу було ліквідовано, згідно з даними Генштабу, 1060 терористів. Також Сили оборони знищили:

  • 25 танків;
  • 46 артилерійських систем;
  • РСЗВ й не тільки.

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