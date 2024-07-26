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Зеленський про Покровський напрямок: маємо зробити все, щоб посилити наші позиції

Київ, П'ятниця 26 липня 2024 21:08
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Зеленський про Покровський напрямок: маємо зробити все, щоб посилити наші позиції Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна має посилити позиції у протистоянні окупантам на Покровському напрямку. Ця ділянка фронту зараз є основною для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що сьогодні, 26 липня, він детально розбирав ситуацію на складних напрямках фронту, насамперед на Покровському напрямку, з міністром оборони України Рустемом Умєровим та військовим командуванням. Зокрема, було дві доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами президента, Покровський напрямок є тією ділянкою фронту, де зосереджені основні атаки окупантів.

"Має бути зроблено і буде зроблено все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат", - зазначив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, згідно з даними останнього зведення Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за добу було зафіксовано найбільшу кількість зіткнень порівняно з іншими ділянками фронту.

Загалом окупанти здійснили 23 спроби витіснити українських захисників із позицій у районах семи населених пунктів.

Також росіяни застосовують там авіацію, вони намагаються завдавати авіаударів за позиціями ЗСУ.

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