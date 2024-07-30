У РФ не вистачає ресурсів для масштабного наступу на південному напрямку, - ОСУВ "Таврія"
У російських окупантів не вистачає ресурсів, щоб вести ефективний, масштабний наступ на південному напрямку. За минулу добу було зафіксовано сім невдалих атак ворога малими піхотними групами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.
За його словами, українські підрозділи на південному напрямку продовжують ведення оборонної операції, вживають заходи для покращення свого тактичного положення, мають певні успіхи. Але загалом лінія фронту, хоч і є стабільною, в деяких місцях залишається динамічною.
"Якщо порівнювати наш напрямок із загальною ситуацією на фронті, то наголошую, що очевидно, що в росіян не вистачає ресурсів вести ефективний, масштабний наступ і на нашому напрямку також, тому що за минулу добу було зафіксовано сім атакувальних спроб росіян, з яких чотири - на Оріхівському напрямку, і ще три спроби в районі Кринок", - розповів Лиховій.
Речник зазначив, що у всіх випадках окупанти атакували невеликими піхотними групами чисельністю до відділення. Успіху росіяни не мали, подекуди зазнавали втрат.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, вчора, 29 липня, протягом доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог активно залучав бомбардувальники та штурмову авіацію.
Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна має посилити позиції на Покровському напрямку, оскільки ця ділянка фронту зараз є основною для ворога.
За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, продовжить тактичний наступ у Донецькій області найближчими тижнями. Однак її загальні оперативні можливості залишаються обмеженими кількома факторами, включаючи високий рівень виснаження, обмежену підготовку та нестачу офіцерів
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