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У РФ вирішили вивезти частину жителів Курської області на окуповані території України

Курськ, Вівторок 13 серпня 2024 17:39
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У РФ вирішили вивезти частину жителів Курської області на окуповані території України Ілюстративне фото: росіян з Курської області вирішили "евакуювати" до Запорізької (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни будуть "евакуювати" частину жителів Курської області на тимчасово окуповані території України. Йдеться про Запорізьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. губернатора Курської області Олексія Смірнова в Telegram.

За словами чиновника країни-агресора, він провів переговори з гауляйтером окупованої частини Запорізької області Євгеном Балицьким.

"Обговорили поточну ситуацію в Курській області та можливі заходи щодо покращення безпеки наших громадян", - написав Смірнов.

Він уточнив, що Балицький запропонував розміщувати мешканців прикордонних районів Курської області у санаторіях та пансіонатах на березі Азовського моря, що знаходяться на окупованій території від Бердянська до Кирилівки.

"Найближчим часом будуть укомплектовані перші рейси для доставки людей до пунктів тимчасового розміщення Запорізької області", - додав губернатор.

Що передувало

Нагадаємо, у Курській області понад тиждень тривають активні бої. Росія офіційно визнала, що втратила контроль над 28 населеними пунктами, але реальна кількість може бути значно більшою.

При цьому Україна офіційно визнала проведення операції у Курській області лише вчора, 12 серпня. Це зробив президент України Володимир Зеленський.

У свою чергу, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські захисники зараз контролюють близько 1000 квадратних кілометрів території РФ.

Більш детально про актуальну ситуацію в Курській області - у матеріалі РБК-Україна.

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