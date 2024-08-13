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В РФ решили вывезти часть жителей Курской области на оккупированные территории Украины

Курск, Вторник 13 августа 2024 17:39
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В РФ решили вывезти часть жителей Курской области на оккупированные территории Украины Иллюстративное фото: россиян из Курской области решили "эвакуировать" в Запорожскую (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне будут "эвакуировать" часть жителей Курской области на временно оккупированные территории Украины. Речь идет о Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram.

По словам чиновника страны-агрессора, он провел переговоры с гауляйтером оккупированной части Запорожской области Евгением Балицким.

"Обсудили текущую ситуацию в Курской области и возможные меры по улучшению безопасности наших граждан", - написал Смирнов.

Он уточнил, что Балицкий предложил размещать жителей приграничных районов Курской области в санаториях и пансионатах на берегу Азовского моря, которые находятся на оккупированной территории от Бердянска до Кирилловки.

"В ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы для доставки людей в пункты временного размещения Запорожской области", - добавил губернатор.

Что предшествовало

Напомним, в Курской области более недели продолжаются активные бои. Россия официально признала, что потеряла контроль над 28 населенными пунктами, но реальное число может быть значительно больше.

При этом Украина официально признала проведение операции в Курской области только вчера, 12 августа. Это сделал президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские защитники сейчас контролируют около 1000 квадратных километров территории РФ.

Более детально об актуальной ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.

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