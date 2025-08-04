РФ випустила по Україні понад 160 дронів і "Кинджал". Атака відбита майже на 100%

Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак із застосуванням ударних дронів типу Shahed та аеробалістичної ракети "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 4 серпня, починаючи з 19:30 3 серпня, російські війська завдали масованого повітряного удару по території України.

У атаці було задіяно 162 безпілотні літальні апарати, включно з ударними дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Крім того, агресор застосував аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".

Запуски здійснювалися з територій РФ з районів Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, а також з тимчасово окупованого Криму - з Гвардійського.

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи та системи боротьби з безпілотниками.

Станом на 11:30, за попередніми даними, Сили оборони збили або подавили 161 ворожий дрон на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано одне влучання ворожого БпЛА.

Також уламки збитих дронів впали на щонайменше 9 локаціях в Одеській і Київській областях.