РФ выпустила по Украине более 160 дронов и "Кинжал". Атака отбита почти на 100%
Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак с применением ударных дронов типа Shahed и аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 4 августа, начиная с 19:30 3 августа, российские войска нанесли массированный воздушный удар по территории Украины.
В атаке было задействовано 162 беспилотных летательных аппарата, включая ударные дроны Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.
Кроме того, агрессор применил аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал".
Запуски осуществлялись с территорий РФ из районов Миллерово, Курск, Брянск, Орел, а также из временно оккупированного Крыма - из Гвардейского.
К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы и системы борьбы с беспилотниками.
По состоянию на 11:30, по предварительным данным, Силы обороны сбили или подавили 161 вражеский дрон на севере, юге, востоке и в центре страны.
Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано одно попадание вражеского БПЛА.
Также обломки сбитых дронов упали на не менее 9 локациях в Одесской и Киевской областях.
Атака РФ на Одесскую область
Напомним, что российская армия в ночь на понедельник, 4 августа, дронами атаковала Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.
Кроме этого в Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.
Заметим, что первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, что российская армия уже интегрирует различные решения, которые позволят "Шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики.
Подробнее о том, как "Шахеды" стали умнее и что Россия встроила в иранские дроны, можно узнать в материале РБК-Украина.