РФ випустила по Україні 415 дронів і понад 40 ракет, 8 "Шахедів" полетіли на Польщу

"Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок - російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі", - заявив президент.

Зеленський назвав це вкрай небезпечним прецедентом для Європи.

За даними Повітряних Сил, під час атаки зафіксовано та супроводжено 458 засобів повітряного нападу:

415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших дронів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (ТОТ Криму), з яких понад 250 - Shahed;

42 крилаті та авіаційні ракети Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської області РФ та акваторії Чорного моря;

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ.

Зазначається, що протидія атаці здійснювалась силами авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 413 повітряних цілей:

386 ворожих БпЛА Shahed, Гербера та інших типів;

27 крилатих та авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях в Україні.

"Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.