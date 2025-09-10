РФ выпустила по Украине 415 дронов и более 40 ракет, 8 "Шахедов" полетели на Польшу

"Москва всегда испытывает границы возможного и, если не встречает сильной реакции, остается на новом уровне эскалации. Сегодня был еще один эскалационный шаг - российско-иранские "шахэды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один "шахед", что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши", - заявил президент.

Зеленский назвал это крайне опасным прецедентом для Европы.

По данным Воздушных Сил, во время атаки зафиксировано и сопровождено 458 средств воздушного нападения:

415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других дронов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ВОТ Крыма), из которых более 250 - Shahed;

42 крылатые и авиационные ракеты Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской области РФ и акватории Черного моря;

1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ.

Отмечается, что противодействие атаке осуществлялось силами авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 413 воздушных целей:

386 вражеских БпЛА Shahed, Гербера и других типов;

27 крылатых и авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях в Украине.

"По меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша", - говорится в сообщении.