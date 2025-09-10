РФ выпустила по Украине 415 дронов и более 40 ракет, 8 "Шахедов" полетели на Польшу

Сегодня ночью 10 сентября Россия запустила по Украине 415 дронов и более 40 крылатых и баллистических ракет. 8 ударных беспилотников были нацелены в направлении Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и Воздушные силы ВСУ.
"Москва всегда испытывает границы возможного и, если не встречает сильной реакции, остается на новом уровне эскалации. Сегодня был еще один эскалационный шаг - российско-иранские "шахэды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один "шахед", что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши", - заявил президент.
Зеленский назвал это крайне опасным прецедентом для Европы.
По данным Воздушных Сил, во время атаки зафиксировано и сопровождено 458 средств воздушного нападения:
415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других дронов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ВОТ Крыма), из которых более 250 - Shahed;
42 крылатые и авиационные ракеты Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской области РФ и акватории Черного моря;
1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ.
Отмечается, что противодействие атаке осуществлялось силами авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 413 воздушных целей:
386 вражеских БпЛА Shahed, Гербера и других типов;
27 крылатых и авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).
Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях в Украине.
"По меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша", - говорится в сообщении.
Сегодня всю ночь Россия массированно била по Украине сначала дронами, а затем ракетами.
В результате атаки РФ в Черкасской области повреждена линия электропередач.
Также оккупанты нанесли комбинированный удар по Житомирской области. Из-за обстрела один человек погиб, другие - получили ранения.
Этой ночью не только Украина находилась под ракетно-дронным ударом российской армии. Вражеские ударные беспилотники также атаковали и Польшу.
Все, что известно об атаке 10 сентября, - читайте в материале РБК-Украина.