РФ випустила 574 дрона та 40 ракет: як Україна відбила одну з наймасштабніших атак

Масована атака у ніч на 21 серпня

Нагадаємо, в ніч проти 21 серпня Росія здійснила чергову масовану атаку на територію України. Окупанти застосували ударні безпілотники типу "Шахед", крилаті ракети та аеробалістичний "Кинжал".

Вибухи лунали не лише в столиці, а й у низці інших регіонів.

Основний удар противник завдав по Львову та області, використовуючи дрони-камікадзе та ракети. Також зафіксовано ракетний обстріл у Мукачеві на Закарпатті: одна з ракет влучила по місцевому підприємству. Станом на ранок рятувальники продовжували ліквідацію наслідків.

Місцева влада попередила мешканців про можливе забруднення повітря після атаки та закликала не відкривати вікна.

