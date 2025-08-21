РФ выпустила 574 дрона и 40 ракет: как Украина отразила одну из самых масштабных атак

Массированная атака в ночь на 21 августа

Напомним, в ночь на 21 августа Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины. Оккупанты применили ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты и аэробаллистический "Кинжал".

Взрывы раздавались не только в столице, но и в ряде других регионов.

Основной удар противник нанес по Львову и области, используя дроны-камикадзе и ракеты. Также зафиксирован ракетный обстрел в Мукачево на Закарпатье: одна из ракет попала по местному предприятию. По состоянию на утро спасатели продолжали ликвидацию последствий.

Местные власти предупредили жителей о возможном загрязнении воздуха после атаки и призвали не открывать окна.

