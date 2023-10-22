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РФ випускає по Херсонській області до 38 авіабомб щодня, - ОВА

Херсонська область, Неділя 22 жовтня 2023 00:34
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РФ випускає по Херсонській області до 38 авіабомб щодня, - ОВА Фото: Росія завдає майже по 40 ударів авіабомбами по Херсонські області щодня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські окупаційні війська завдають майже по 40 ударів авіабомбами по Херсонській області щодня.

Про це заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Спікер Херсонської ОВА розповів, що Росія не випускає по області великої кількості ракет, але атакує авіабомбами, які майже неможливо збити. Він зазначив, що ці снаряди летять дуже низько і швидко запускаються.

"Такої кількості авіабомб, які зараз летять на Херсонську область, ніколи не було, якщо раніше випускали 2-3 за добу, то зараз вже 38. Що до руйнувань - якщо вони влучають в будинок - то від будинку нічого не залишається, і поряд руйнуються будинки вибуховою хвилею", - заявив Толоконніков.

Варто зазначити, що керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 21 жовтня повідомляв, що окупанти випустили по Херсонській області 24 авіабомби.

Обстріли Херсонської області

Російські війська захопили Херсонську область у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення в Україну. Вже у листопаді українські сили повернули Херсон та частину населених пунктів під свій контроль.

При цьому російські війська продовжують обстріли Херсона і, зокрема, Берислава та району, з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

Наприклад, російські окупанти цілий день 25 вересня обстрілювали Берислав. Загалом троє людей загинули, двоє отримали поранення. А 18 жовтня російські війська скинули авіабомби на Бериславський район. Загинула людина.

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