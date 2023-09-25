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Обстріли Берислава: троє людей загинули, двоє поранені

Херсон, Понеділок 25 вересня 2023 17:21
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Обстріли Берислава: троє людей загинули, двоє поранені Фото: через обстріл Берислава Херсонської області троє людей загинули, двоє поранені (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти цілий день обстрілювали Берислав Херсонської області. Загалом троє людей загинули, двоє отримали поранення.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Telegram-канал Херсонської ОВА.

"На жаль, стало відомо про смерть 55-річного чоловіка, який потрапив під удар ворожої авіації у Бериславі. Лікарі боролися за його життя зранку, але поранення виявилися надто тяжкими", - розповів очільник ОВА.

Загалом російський авіаудар по місту забрав життя трьох людей, ще одна жінка - знаходиться у лікарні.

Крім того, як зазначили у Херсонській ОВА, під удар ворога на виїзді з міста потрапила 27-річна жінка.

"Її з уламковим пораненням грудної клітки та хребта доставили до лікарні", - додали в адміністрації.

Обстріл Берислава Херсонської області 25 вересня

Російські війська скинули на Берислав Херсонської області чотири авіабомби вранці у понеділок, 25 вересня. Одна з них упала на будівлю ЖЕКу та одна – на житловий будинок. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, є поранені.

Пізніше в обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще трьох людей травмовано. У відомстві попередили, що під завалами можуть бути люди, а обстріл триває. Потім кількість жертв збільшилася до двох, стільки ж людей отримали поранення.


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