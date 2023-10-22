РФ выпускает по Херсонской области до 38 авиабомб ежедневно, - ОВА

Российские оккупационные войска наносят почти по 40 ударов авиабомбами по Херсонской области каждый день.

Об этом заявил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон .

Спикер Херсонской ОВА рассказал, что Россия не выпускает по области большого количества ракет, но атакует авиабомбами, которые почти невозможно сбить. Он отметил, что эти снаряды летят очень низко и быстро запускаются.

"Такого количества авиабомб, которые сейчас летят на Херсонскую область, никогда не было, если раньше выпускали 2-3 в сутки, то сейчас уже 38. Что касается разрушений – если они попадают в дом – то от дома ничего не остается, и рядом разрушаются дома взрывной волной", - заявил Толоконников.

Следует отметить, что руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин 21 октября сообщал, что оккупанты выпустили по Херсонской области 24 авиабомбы.

Обстрелы Херсонской области

Российские войска захватили Херсонскую область в феврале 2022 г. во время масштабного вторжения в Украину. Уже в ноябре украинские силы вернули Херсон и часть населённых пунктов под свой контроль.

При этом российские войска продолжают обстрелы Херсона и, в частности, Берислава и района, с территории временно оккупированного левобережья Херсонской области.

К примеру, российские оккупанты целый день 25 сентября обстреливали Берислав. В общей сложности три человека погибли, двое получили ранения. А 18 октября русские войска сбросили авиабомбы на Бериславский район. Погиб человек.