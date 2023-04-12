РФ використовує відео страт українських військових, щоб відбити у своїх бажання здатися, - ГУР

Росія публікує жорстокі відео зі стратами українських військових, щоб залякати українців та своїх. Таким чином російське керівництво хоче відбити бажання окупантів здаватися у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Метою такої політики, зокрема, є спроба деморалізувати і посіяти паніку в українських Силах оборони, що їм не вдається. Також метою таких публічних звірств є зокрема залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватись в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими", - заявив Юсов.

Він зазначив, що, попри жорстокість ворога, Україна залишається демократичною державою і дотримується Женевських конвенцій. Тому ЗСУ продовжать брати російських окупантів у полон.

"З іншого боку, росіяни активніше звертаються і пробують здаватися в полон. Ми можемо нагадати статистику, що березень став рекордним місяцем по кількості заявок в проект "Хочу жить" - понад 3000 російських військових звернулися до українського проекту з інформацією про те, що вони хочуть здатися в полон", - зазначив розвідник.

Він додав, що Росія намагається унеможливити процес здачі окупантів у полон. Для цього на фронті часто з'являються загороджувальні загони, а всередині російського суспільства - репресії.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео жорстокої страти росіянами українського військового. Окупанти обезголовили військовополоненого. На відео відреагував голова Офісу президента Андрій Єрмак, пообіцявши росіянам "відповідь та відповідальність".

Журналісти CNN знайшли ще одне відео обезголовлення українського військового російськими бойовиками.

Служба безпеки України почала розслідування жорстокого вбивства українського захисника.