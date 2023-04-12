РФ использует видео с казнью украинских военных, чтобы отбить у своих желания сдаться, - ГУР
Россия публикует жестокие видео с казнями украинских военных, чтобы запугать украинцев и своих. Таким образом российское руководство хочет отбить желание оккупантов сдаваться в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Целью такой политики, в частности, является попытка деморализовать и посеять панику в украинских Силах обороны, что им не удается. Также целью таких публичных зверств является устрашение своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленниками", - заявил Юсов.
Он отметил, что, несмотря на жестокость врага, Украина остается демократическим государством и соблюдает Женевские конвенции. Поэтому ВСУ продолжат брать российских оккупантов в плен.
"С другой стороны, россияне активнее обращаются и пробуют сдаваться в плен. Мы можем напомнить статистику, что март стал рекордным месяцем по количеству заявок в проект "Хочу жить" - более 3000 российских военных обратились к украинскому проекту с информацией о том, что они хотят сдаться в плен", - отметил разведчик.
Он добавил, что Россия пытается сделать невозможным процесс сдачи оккупантов в плен. Для этого на фронте часто появляются заградотряды, а внутри российского общества - репрессии.
Напомним, в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского военного. Оккупанты обезглавили военнопленного. На видео отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак, пообещав россиянам "ответ и ответственность".
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