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РФ использует численное преимущество. В ОСУВ "Хортица" рассказали о боях возле Константинополя

Вторник 04 марта 2025 08:58
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РФ использует численное преимущество. В ОСУВ "Хортица" рассказали о боях возле Константинополя Иллюстративное фото: в ОСУВ "Хортица" рассказали о боях возле Константинополя (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская армия активизировала свои силы на Новопавловском направлении. Там продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным военных, на Новопавловском направлении штурмовые группы противника атаковали оборонительные позиции ВСУ в районе Константинополя и Скудного.

Там российская армия пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

"Продолжаются тяжелые бои с захватнической армией", - сказано в сообщении.
РФ использует численное преимущество. В ОСУВ &quot;Хортица&quot; рассказали о боях возле Константинополя

Ситуация на фронте

Напомним, по данным Генштаба, за минувшие сутки, с 3 на 4 марта, российская армия потеряла в боях против Украины 1340 солдат. Также ВСУ уничтожили 45 артиллерийских систем, 86 дронов и 101 единицу автомобильной техники.

Также в конце февраля мы писали, что россияне продолжают штурмовать позиции украинских военных на Новопавловском направлении. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые из позиций ВСУ были разрушены.

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