Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб

За минулу добу, з 3 на 4 березня, російська армія втратила у боях проти України 1340 солдатів. Також ЗСУ знищили 45 артилерійських систем, 86 БпЛА та 101 одиницю автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.25 орієнтовно склали:

Напомним, что в течение 2 марта на фронте состоялось 109 боевых столкновений. В тот день враг больше всего давил на Покровском и Лиманском направлениях.

Подробнее о ситуации на фронте в тот день - читайте в материале РБК-Украина.

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