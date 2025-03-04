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Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб

Вівторок 04 березня 2025 07:45
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Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат противнику (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 3 на 4 березня, російська армія втратила у боях проти України 1340 солдатів. Також ЗСУ знищили 45 артилерійських систем, 86 БпЛА та 101 одиницю автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 879 410 (+1340) осіб;
  • танків - 10 255 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 298 (+8) од.;
  • артилерійських систем - 24 064 (+45) од.;
  • РСЗВ - 1306 од.;
  • засоби ППО - 1094 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 27 741 (+86) од.;
  • крилатих ракет - 3085 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 39428 (+101) од.;
  • спеціальної техніки - 3768 од.

Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб

Напомним, что в течение 2 марта на фронте состоялось 109 боевых столкновений. В тот день враг больше всего давил на Покровском и Лиманском направлениях.

Подробнее о ситуации на фронте в тот день - читайте в материале РБК-Украина.

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Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб
Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб
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