Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб
Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат противнику (Getty Images)
За минулу добу, з 3 на 4 березня, російська армія втратила у боях проти України 1340 солдатів. Також ЗСУ знищили 45 артилерійських систем, 86 БпЛА та 101 одиницю автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 879 410 (+1340) осіб;
- танків - 10 255 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 21 298 (+8) од.;
- артилерійських систем - 24 064 (+45) од.;
- РСЗВ - 1306 од.;
- засоби ППО - 1094 (+1) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 27 741 (+86) од.;
- крилатих ракет - 3085 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 39428 (+101) од.;
- спеціальної техніки - 3768 од.
Напомним, что в течение 2 марта на фронте состоялось 109 боевых столкновений. В тот день враг больше всего давил на Покровском и Лиманском направлениях.
Подробнее о ситуации на фронте в тот день - читайте в материале РБК-Украина.
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