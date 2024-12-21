РФ використала удар по онкодиспансеру у Херсоні для поширення ІПСО

Російська армія вдарила по онкодиспансеру у місті Херсон. Після обстрілу поширились чутки про підвищення радіаційного фону.
Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону.
Напередодні Російська Федерація вдарила по онкологічному центру у місті Херсон. Там п
олова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін
підвищився радіаційний фон - мовляв, радіацію випромінює пошкоджене обладнання.
За словами Толоконнікова чутки про підвищення радіаційного фону почали поширювати росіяни. Вони використали удар по онкоцентру для поширення дезінформації.
"Росіяни пробували розганяти ІПСО про начебто витік радіації після обстрілу цієї будівлі. Але це все фейк, ніякої радіації немає, радіаційний фон у нормі", - розповів Толоконніков.
Водночас, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у себе в Telegram також спростував чутки про підвищення радіації у місті.
"Щодо радіаційної паніки. Приводів для неї немає. За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології, рівень радіації в громаді - 12-13 мкР/год. Працівники цивільного захисту Херсонської міської військової адміністрації також проїхались вулицями міста для моніторингу радіаційного фону. Він в нормі", - написав Мрочко.
Останні декілька днів Росія завдає масштабних обстрілів по Херсону. Росіяни почали бити з артилерії по житловій забудові, соціальній та критичній інфраструктурі. Через це були проблеми з електропостачанням у місті та області - без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів.
Також повідомлялося, що російські ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, їх ліквідували.
Як розповів речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин, російські солдати намагались форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту, що біля Херсону. Однак у них не вийшло допливти навіть до середини річки.
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