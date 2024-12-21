Росіяни хотіли форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту, але не доплили до середини

Російські солдати намагались форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту, що біля Херсону. Однак у них не вийшло допливти навіть до середини річки.

Про це заявив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Ми Україна".

За його словами, ця спроба росіян не стала чимось екстраординарним, адже окупанти щодня намагаються захопити острови на Дніпрі або навіть плацдарм на правому березі.

"Вчора противник збільшив кількість артилерійських обстрілів, почав вести саме вогонь з РСЗВ, з великокаліберної артилерії по Херсону та передмістю. І під час цього артобстрілу намагався малою групою переправитися в районі Антонівського мосту", - розповів Волошин.

Він зауважив, що Сили оборони спрацювали на випередження, і саме тому деякі ворожі засоби не встигли розгорнутися і залишалися на місцях зосередження.

"Хоча обстріл був доволі масований, і є жертви та постраждалі, є руйнування будинків та інфраструктури, противник не зміг доплисти навіть до середини Дніпра", - наголосив Волошин.

Посилення обстрілів Херсона

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня у Херсоні повідомили про масовані обстріли з боку ворога. Росіяни почали бити з артилерії по житловій забудові, соціальній та критичній інфраструктурі.

Це призвело до жертв у місті, також відомо про понад 10 поранених. Через обстріли були проблеми з електропостачанням у Херсоні. Без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів у Херсонській області.