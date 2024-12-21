Окупанти скинули КАБи на онкодиспансер у Херсоні: фото наслідків
Російські війська обстріляли онкодиспансер у Херсоні в ніч на 21 грудня. Будівля лікарні була серйозно пошкоджена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
"Минулої ночі російські окупаційні війська завдали удару по медичному закладу з авіації, випустивши два КАБи", - зазначив Прокудін.
За його словами, пацієнти та медичний персонал не постраждали. Але будівля онкодиспансеру зазнала значних руйнувань.
"Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. Росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресора, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя", - наголосив голова ОВА.
Фото: у Херсоні під удар потрапив онкодиспансер (t.me/olexandrprokudin)
Посилення обстрілів Херсона
Нагадаємо, 20 грудня у Херсоні повідомили про масовані обстріли з боку ворога. Окупанти били з артилерії по житловій забудові, соціальній та критичній інфраструктурі.
Внаслідок атак є жертви та понад 10 поранених. Через обстріли у Херсоні не працювали світлофори, центри надання адмінпослуг та електротранспорт.
Також внаслідок обстрілів були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів у Херсонській області.
Також повідомлялося, що російські ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, їх ліквідували.
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