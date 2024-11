В РФ вихваляються першим застосування ОФЗАБ-500: в ЗМІ розповіли, чи справді це так

Російські війська застосовували ці авіаційні бомби для ударів по українських містах із перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, 9 березня 2022 року рятувальники ДСНС продемонстрували процес розмінування такої бомби, яку було скинуто на Чернігів.

Impact of the OFZAB-500, a type of guided aerial bombs used by Russia.



The bomb contains a large amount of an incendiary mixture that destroys defensive positions. pic.twitter.com/KM2NrthJvC