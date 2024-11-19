В РФ хвастаются первым применением ОФЗАБ-500: в СМИ рассказали, действительно ли это так

Российские пропагандисты утверждают, о якобы первом применении новой осколочно-фугасной зажигательной авиационной бомбы ОФЗАБ-500 в районе Купянска. Но это не совсем соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense E xpress .

Российские войска применяли эти авиационные бомбы для ударов по украинским городам с первых дней полномасштабного вторжения. В частности, 9 марта 2022 года спасатели ГСЧС продемонстрировали процесс разминирования такой бомбы, которая была сброшена на Чернигов

Влияние OFZAB-500, типа производимых воздушных бомб used в России.



Бомбы содержат значительные объемы incendiary mixture, что отказы удачных позиций. pic.twitter.com/KM2NrthJvC — Clash Report (@clashreport) November 19, 2024

В настоящее время Россия модернизирует эти бомбы, оснащая их комплектами УМПК (унифицированных модулей планирования и коррекции), что превращает их в управляемые авиационные бомбы (КАБ). Информация о применении таких модернизированных боеприпасов впервые появилась в апреле 2023 года.

Модернизация авиационных бомб в управляемые с помощью комплектов УМПК не уменьшает их угрозы, поскольку речь идет о чрезвычайно опасных термобарических боеприпасах. В частности, в бомбах ОФЗАБ-500 используется твердая термобарическая смесь ОМ-100МИ-3Л, которая включает изопропилнитрат с добавлением алюминиево-магниевой пудры. Эта же смесь применяется в пехотных реактивных огнеметах РПО-А «Шмель».

Термобарические боеприпасы отличаются высокой разрушительной силой, поскольку создают объемный взрыв с чрезвычайно высокой температурой и давлением, что имеет катастрофическое влияние на живую силу и инфраструктуру в зоне поражения.

ОФЗАБ-500 является современным термобарическим боеприпасом однотактного действия. Его особенность заключается в том, что процесс распространения фронта ударной волны и интенсивного горения термобарической смеси с температурой от 1500 до 2000 градусов происходит синхронно.

Еще одной характеристикой таких боеприпасов является их способность создавать «огненное облако», которое затекает за укрытия, уничтожая все внутри укреплений или зданий.