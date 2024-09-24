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Росія могла атакувати Запоріжжя рідкісними КАБами, - Defense Express

Запоріжжя, Вівторок 24 вересня 2024 16:19
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Росія могла атакувати Запоріжжя рідкісними КАБами, - Defense Express Ілюстративне фото: росіяни били по Харкову бомбою ФАБ-500Т (t.me/dsns telegram)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти могли бити по Запоріжжю за допомогою авіабомб ФАБ-500Т. Їх ворог використовує досить рідко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Видання звернуло увагу, що на відео роботи саперів біля Запоріжжя, які знешкоджували російську авіабомбу, ймовірно, присутня ФАБ-500Т. Її росіяни могли оснастити уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК).

За даними журналістів, ФАБ-500Т було створено за радянських часів та призначено для застосування за допомогою розвідувально-ударних літаків МіГ-25РБ.

"Т" у назві авіабомби означає "термостійка" - корпус бомби повинен був витримувати температурні навантаження, оскільки МіГ-25РБ міг набирати швидкість до 3000 кілометрів на годину.

При цьому, як з'ясувало Defense Express, ФАБ-500Т могла летіти на відстань до 30-40 кілометрів за умови необхідного розгону літака-носія. Тепер УМПК дозволяє бомбі летіти ще далі.

Ймовірно, росіяни відновили виробництво таких авіабомб на своїх заводах, оскільки у березні пропагандисти публікували відповідні кадри.

Defense Express допускає, що при оснащенні ФАБ-500Т уніфікованим модулем планування та корекції радіус дії бомби стає значно більшим, ніж 70 кілометрів - поки що це "стандартна" дальність польоту для авіабомб окупантів.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вже використовували ФАБ-500Т для ударів по Харкову. Така інформація з'явилася після перших атак авіабомб на обласний центр.

Більш детально про таке озброєння можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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