РФ вигадала новий спосіб для просування пропаганди на окупованих територіях, - SPRAVDI

Російська Федерація вигадала новий спосіб просувати пропаганду на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У Центрі національного спротиву повідомили, що Кремль вирішив подвоїти кількість кінотеатрів на тимчасово окупованих територіях України.
За допомогою пропагандистських фільмів росіяни хочуть розставити "правильні" акценти у світосприйнятті українців.
За даними центру, усі бюджетні установи окупованих територій уже отримали вказівку забезпечити "повні зали" при перегляді кремлівської пропаганди.
Після окупації українських територій Росія намагається вибудувати там свою реальність. В школах на вишах привезені з РФ вчителі навчають дітей російській історії. Так нещодавно на окупованих територіях загарбники влаштували урок пропаганди школярам.
Окупанти намагаються "зросійщити" й доросле населення. На окупованих територіях блокуються українські канали та інтернет з'єднання. Крім того, росіяни наполягають на отриманні українцями паспортів РФ, а для тих хто відмовляється вигадують все нові й нові "покарання".
Наразі без паспорта РФ українці не можуть зареєструвати житло й працювати на деяких посадах, а подекуди навіть отримати медичну допомогу.
Ми також писали, що окупанти погрожують вилучити сільгосптехніку у власників, які не отримали паспорт РФ.
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