РФ вигадала новий спосіб для просування пропаганди на окупованих територіях, - SPRAVDI

Життя на окупованих територіях

Після окупації українських територій Росія намагається вибудувати там свою реальність. В школах на вишах привезені з РФ вчителі навчають дітей російській історії. Так нещодавно на окупованих територіях загарбники влаштували урок пропаганди школярам.

Окупанти намагаються "зросійщити" й доросле населення. На окупованих територіях блокуються українські канали та інтернет з'єднання. Крім того, росіяни наполягають на отриманні українцями паспортів РФ, а для тих хто відмовляється вигадують все нові й нові "покарання".

Наразі без паспорта РФ українці не можуть зареєструвати житло й працювати на деяких посадах, а подекуди навіть отримати медичну допомогу.

Ми також писали, що окупанти погрожують вилучити сільгосптехніку у власників, які не отримали паспорт РФ.

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