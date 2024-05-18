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РФ вигадала новий спосіб для просування пропаганди на окупованих територіях, - SPRAVDI

Фото: росіяни просувають пропаганду на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація вигадала новий спосіб просувати пропаганду на тимчасово окупованих територіях України.

У Центрі національного спротиву повідомили, що Кремль вирішив подвоїти кількість кінотеатрів на тимчасово окупованих територіях України.

За допомогою пропагандистських фільмів росіяни хочуть розставити "правильні" акценти у світосприйнятті українців.

За даними центру, усі бюджетні установи окупованих територій уже отримали вказівку забезпечити "повні зали" при перегляді кремлівської пропаганди.  

 

Життя на окупованих територіях

Після окупації українських територій Росія намагається вибудувати там свою реальність. В школах на вишах привезені з РФ вчителі навчають дітей російській історії. Так нещодавно на окупованих територіях загарбники влаштували урок пропаганди школярам.

Окупанти намагаються "зросійщити" й доросле населення. На окупованих територіях блокуються українські канали та інтернет з'єднання. Крім того, росіяни наполягають на отриманні українцями паспортів РФ, а для тих хто відмовляється вигадують все нові й нові "покарання".

Наразі без паспорта РФ українці не можуть зареєструвати житло й працювати на деяких посадах, а подекуди навіть отримати медичну допомогу.

Ми також писали, що окупанти погрожують вилучити сільгосптехніку у власників, які не отримали паспорт РФ.

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