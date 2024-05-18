РФ придумала новый способ продвижения пропаганды на оккупированных территориях, - SPRAVDI

Жизнь на оккупированных территориях

После оккупации украинских территорий, Россия пытается выстроить там свою реальность. В школах на вузах привезенные из РФ учителя обучают детей русской истории. Так недавно на оккупированных территориях захватчики устроили урок пропаганды школьникам.

Оккупанты пытаются "обрусеть" и взрослое население. На оккупированных территориях блокируются украинские каналы и интернет-соединения. Кроме того, россияне настаивают на получении украинцами паспортов РФ, а для тех, кто отказывается, придумывают все новые и новые "наказания".

Пока без паспорта РФ украинцы не могут зарегистрировать жилье и работать на некоторых должностях, а иногда даже получить медицинскую помощь.

Мы также писали, что оккупанты угрожают изъять сельхозтехнику у владельцев, не получивших паспорт РФ.

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