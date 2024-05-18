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РФ придумала новый способ продвижения пропаганды на оккупированных территориях, - SPRAVDI

Фото: россияне продвигают пропаганду на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация придумала новый способ продвигать пропаганду на временно оккупированных территориях Украины.

В Центре национального сопротивления сообщили, что Кремль решил удвоить количество кинотеатров на временно оккупированных территориях Украины.

С помощью пропагандистских фильмов россияне хотят расставить "правильные" акценты в мировосприятии украинцев.

По данным центра, все бюджетные учреждения оккупированных территорий уже получили указание обеспечить "полные залы" при просмотре кремлевской пропаганды.  

 

Жизнь на оккупированных территориях

После оккупации украинских территорий, Россия пытается выстроить там свою реальность. В школах на вузах привезенные из РФ учителя обучают детей русской истории. Так недавно на оккупированных территориях захватчики устроили урок пропаганды школьникам.

Оккупанты пытаются "обрусеть" и взрослое население. На оккупированных территориях блокируются украинские каналы и интернет-соединения. Кроме того, россияне настаивают на получении украинцами паспортов РФ, а для тех, кто отказывается, придумывают все новые и новые "наказания".

Пока без паспорта РФ украинцы не могут зарегистрировать жилье и работать на некоторых должностях, а иногда даже получить медицинскую помощь.

Мы также писали, что оккупанты угрожают изъять сельхозтехнику у владельцев, не получивших паспорт РФ.

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