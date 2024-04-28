ua en ru
Нд, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На окупованих територіях затвердили професії, де не можна працювати українцям, - ЦНС

Запорізька область, Неділя 28 квітня 2024 04:25
UA EN RU
На окупованих територіях затвердили професії, де не можна працювати українцям, - ЦНС Фото: українцям заборонять працювати на низці професій на окупованому Запоріжжя (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерій Савицький

Російська окупаційна влада запровадила перелік професій, на яких не можна працювати українцям, що відмовляються отримувати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Гауляйтер окупованої частини області Євгеній Баліцкій підписав кремлівський документ, що встановлює новий перелік професій, на яких забороняється працювати мігрантам.

Перелік вміщує 30 професій, серед них працівники гуртової торгівлі, харчової промисловості, оренди та лізингу і т.д.

Наразі у регіоні діє перехідний період, після завершення якого всі українці, що відмовились отримувати паспорт РФ, автоматично будуть визнаватися "мігрантами" на своїй землі.

Саме для примусової паспортизації, ворог створив відповідний документ із забороною працювати, а отже - мати кошти для існування.

Актуальна ситуація на окупованих територіях

На тимчасово окуповані території РФ завезла нових пропагандистів. Вони навчатимуть школярів історії за методичками Кремля.

Також школярів на захоплених територіях України навчатимуть вручну збирати безпілотники.

Крім того, окупанти через нестачу кадрів, призначають директорами навчальних заходів двірників і лаборантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область Війна Росії проти України
NEWS
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме