В РФ отчитались об "отражении" массированной атаки дронов в пяти областях

В пяти областях РФ в ночь на 5 января работали силы и средства противовоздушной обороны. По данным Министерства обороны страны-агрессора, в этих регионах в целом было ликвидировано более 60 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

В заявлении российского ведомства утверждается, что в течение ночи средствами ПВО был "уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат".

Также российское министерство представило следующие данные по "отражению" дроновых атак и сбивания БПЛА по регионам:

37 беспилотник якобы был ликвидирован в Ростовской области,

20 - в Брянской области,

2 - в Воронежской области,

1 - в Белгородской области,

1 - в Орловской области.

Атака дронов в Ростовской области

Между тем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал в своем Telegram дроновую атаку на регион "массированной".

"Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА, в том числе - в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах", - говорится в публикации российского чиновника в сети.

Как он утверждает, из-за "падения обломков" есть повреждения гражданских объектов в Таганроге и Неклиновском районе, и никто не пострадал.

Удар БПЛА в Белгородской области

Также стоит заметить, что на фоне утреннего заявления Минобороны РФ об 1 сбитом беспилотнике этой ночью в Белгородской области, губернатор этого региона Вячеслав Гладков написал в Telegram, что дроновые удары были на Грайворон и еще два населенных пункта, а именно села Гора-Подол и Нижнее Березовое-Другое.

Он также рассказал, что из-за атаки БПЛА никто не пострадал. По словам белгородского губернатора, есть повреждения зданий и возгорания авто в Грайвороне, и в селах Гора-Подол и Нижнее Березово-Другое.

Также он обнародовал в сети фото последствий.