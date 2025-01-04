У Смоленській області заявили про атаку дронів цієї ночі, в мережі назвали ймовірну ціль

У Смоленській області (РФ) цієї ночі, 4 січня, працювали сили та засоби протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників. У регіоні лунали вибухи.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на губернатора Смоленської області Василя Анохіна та Telegram-канали.

За словами російського чиновника у заяві рано-вранці, начебто завдяки роботі ППО загалом протягом цієї ночі було збито 5 безпілотників.

Смоленський губернатор також стверджує, що "на землі постраждалих та руйнувань немає".

Зазначимо, що перед цим, ще близько опівночі, він розповідав, що на території Сафонівського та Єршицького районів було "припинено атаку 2 БПЛА ЗСУ".

Разом з тим в мережі з'явилися публікації про те, що дроновий удар був по місту Сафоново.

Місто Сафоново Смоленської області на карті (фото: скрін google.com/maps/place)

Також в Telegram-каналі Exilenova+ звучить припущення, що ціллю могло бути підприємство АТ "Авангард", яке входить до складу одного з великого російського ракетобудівного холдингу АТ "ВПК "НУО машинобудування" та до АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

Що відомо про підприємство ВАТ "Авангард"

За даними з відкритих джерел, основною продукцією цього підприємства називають транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетехніки.

Номенклатура АТ "Авангард" в Сафоново, серед іншого, включає корпуси ракетних двигунів твердого палива.

Загалом Сафонівський завод пластмас було створено у 1959 році, і воно з 1998 року перебуває у віданні російського Федерального космічного агентства, а у 2008 році було перетворено на ВАТ "Авангард".

АТ "Авангард" у російському місті Сафоново (фото: wikipedia.org)

Оновлено: Міноборони РФ "загубило" кілька дронів у Смоленській області

Вранці в Міністерстві оборони РФ відзвітували про начебто 16 збитих безпілотників над 5 регіонами, але є нюанс щодо Смоленської області. Так, попри твердження місцевого губернатора про 5 ліквідованих БПЛА, оборонне відомство країни-агресора розповідає про 3 збиті дрони.

Загалом за версією Міноборони РФ у ранковій заяві, вночі були знищені:

10 БПЛА в Брянській,

3 - у Смоленській,

1 - у Бєлгородській,

1 - у Псковській,

та ще 1 - у Ленінградській області.