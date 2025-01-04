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У Смоленській області заявили про атаку дронів цієї ночі, в мережі назвали ймовірну ціль

Субота 04 січня 2025 06:57
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У Смоленській області заявили про атаку дронів цієї ночі, в мережі назвали ймовірну ціль Фото: у Смоленській області, ймовірно, атакований дронами АТ "Авангард" у Сафоново (фото: smolgazeta.ru)
Автор: Володимир Костирін

У Смоленській області (РФ) цієї ночі, 4 січня, працювали сили та засоби протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників. У регіоні лунали вибухи.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на губернатора Смоленської області Василя Анохіна та Telegram-канали.

За словами російського чиновника у заяві рано-вранці, начебто завдяки роботі ППО загалом протягом цієї ночі було збито 5 безпілотників.

Смоленський губернатор також стверджує, що "на землі постраждалих та руйнувань немає".

Зазначимо, що перед цим, ще близько опівночі, він розповідав, що на території Сафонівського та Єршицького районів було "припинено атаку 2 БПЛА ЗСУ".

Разом з тим в мережі з'явилися публікації про те, що дроновий удар був по місту Сафоново.

У Смоленській області заявили про атаку дронів цієї ночі, в мережі назвали ймовірну ціль

Місто Сафоново Смоленської області на карті (фото: скрін google.com/maps/place)

Також в Telegram-каналі Exilenova+ звучить припущення, що ціллю могло бути підприємство АТ "Авангард", яке входить до складу одного з великого російського ракетобудівного холдингу АТ "ВПК "НУО машинобудування" та до АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

Що відомо про підприємство ВАТ "Авангард"

За даними з відкритих джерел, основною продукцією цього підприємства називають транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетехніки.

Номенклатура АТ "Авангард" в Сафоново, серед іншого, включає корпуси ракетних двигунів твердого палива.

Загалом Сафонівський завод пластмас було створено у 1959 році, і воно з 1998 року перебуває у віданні російського Федерального космічного агентства, а у 2008 році було перетворено на ВАТ "Авангард".

У Смоленській області заявили про атаку дронів цієї ночі, в мережі назвали ймовірну ціль

АТ "Авангард" у російському місті Сафоново (фото: wikipedia.org)

Оновлено: Міноборони РФ "загубило" кілька дронів у Смоленській області

Вранці в Міністерстві оборони РФ відзвітували про начебто 16 збитих безпілотників над 5 регіонами, але є нюанс щодо Смоленської області. Так, попри твердження місцевого губернатора про 5 ліквідованих БПЛА, оборонне відомство країни-агресора розповідає про 3 збиті дрони.

Загалом за версією Міноборони РФ у ранковій заяві, вночі були знищені:

10 БПЛА в Брянській,
3 - у Смоленській,
1 - у Бєлгородській,
1 - у Псковській,
та ще 1 - у Ленінградській області.

Нагадаємо, у Смоленській області кілька днів тому була уражена дронами нафтобаза у місті Ярцево. На об'єкті сталася сильна пожежа.

У Генеральному штабі ЗСУ тоді підтвердили удар по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області. У військовому відомстві уточнили, що операцію провели воїни Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем та іншими складовими Сил оборони України.

А вже 1 січня російські ЗМІ розповіли, що внаслідок атаки дронів по нафтобазі "Ярцевська" загорілися два резервуари з бензином і дизельним паливом.

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Смоленск Війна Росії проти України Атака дронів
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