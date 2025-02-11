РФ відправляє солдатів до КНДР для обміну досвідом під виглядом лікування, - ISW

Російська Федерація відправляє військовослужбовців до Північної Кореї нібито на лікування. Однак там солдати РФ обмінюються військовим досвідом з КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни.

В ISW звернули увагу на заяву посла РФ в КНДР Олександра Мацегори щодо того, що Росія відправила "сотні" поранених солдатів до Північної Кореї на реабілітацію та лікування. Він також повідомив, що КНДР нібито відмовилася від пропозиції Росії виплатити фінансову компенсацію за лікування росіян в КНДР.

"Російське військове командування, за повідомленнями, відправляло поранених назад у штурмові групи без лікування, що демонструє загальну зневагу до здоров'я солдатів у російській армії і ставить під сумнів офіційні заяви Росії про відправку російських солдатів на лікування за кордон, зокрема до Північної Кореї", - кажуть аналітики.

При цьому перебування досвідчених військових у КНДР дасть змогу РФ співпрацювати з північнокорейськими збройними силами й розповсюджувати досвід, набутий під час війни в Україні.

Солдати КНДР у Росії

Наприкінці 2024 року Росія залучила північнокорейських військових для участі у бойових діях у Курській області. За даними українських військових, північнокорейські солдати атакували українські позиції, використовуючи тактику масових наступів. Такі атаки призвели до значних втрат серед північнокорейських підрозділів.

Станом на середину січня 2025 року, за інформацією південнокорейської розвідки, північнокорейські війська припинили участь у бойових діях у Курській області через значні втрати. Однак керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зазначив, що на лінії фронту в цьому регіоні все ще перебувають північнокорейські солдати, і ситуація потребує подальшого спостереження для визначення реальних змін у їхній активності.