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РФ отправляет солдат в КНДР для обмена опытом под видом лечения, - ISW

Вторник 11 февраля 2025 08:55
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РФ отправляет солдат в КНДР для обмена опытом под видом лечения, - ISW Иллюстративное фото: РФ отправляет солдат в КНДР для обмена опытом под видом лечения (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация отправляет военнослужащих в Северную Корею якобы на лечение. Однако там солдаты РФ обмениваются военным опытом с КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны.

В ISW обратили внимание на заявление посла РФ в КНДР Александра Мацегоры о том, что Россия отправила "сотни" раненых солдат в Северную Корею на реабилитацию и лечение. Он также сообщил, что КНДР якобы отказалась от предложения России выплатить финансовую компенсацию за лечение россиян в КНДР.

"Российское военное командование, по сообщениям, отправляло раненых обратно в штурмовые группы без лечения, что демонстрирует общее пренебрежение к здоровью солдат в российской армии и ставит под сомнение официальные заявления России об отправке российских солдат на лечение за границу, в частности в Северную Корею", - говорят аналитики.

При этом пребывание опытных военных в КНДР позволит РФ сотрудничать с северокорейскими вооруженными силами и распространять опыт, приобретенный во время войны в Украине.

Солдаты КНДР в России

В конце 2024 года Россия привлекла северокорейских военных для участия в боевых действиях в Курской области. По данным украинских военных, северокорейские солдаты атаковали украинские позиции, используя тактику массовых наступлений. Такие атаки привели к значительным потерям среди северокорейских подразделений.

По состоянию на середину января 2025 года, по информации южнокорейской разведки, северокорейские войска прекратили участие в боевых действиях в Курской области из-за значительных потерь. Однако руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отметил, что на линии фронта в этом регионе все еще находятся северокорейские солдаты, и ситуация требует дальнейшего наблюдения для определения реальных изменений в их активности.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, КНДР хочет получить от России технологии в обмен на солдат. Речь идет о технологиях в ракетной, ядерной и других военных программах.

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