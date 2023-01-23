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РФ відправляє десятки тисяч ненавчених і погано оснащених мобілізованих на Бахмут, - Пентагон

Фото: російські мобілізовані потрапляють на передову без підготовки та оснащення (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Фахівці з Пентагону оцінили так зване "посилення" лав російської армії, зокрема на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера американського видання Foreign Policy Джека Детча.

За його словами, високопосадовець в американському оборонному відомстві оцінює ці війська як "погано екіпіровані, погано навчені та кинуті на полі бою".

Детч нагадує, що Росія надсилає десятки тисяч мобілізованих поповнень для зміцнення позицій в Україні, ослаблених бойовими діями в Бахмуті.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що, за даними ВВС, десятки тисяч російських солдатів загинули у війні проти України. При цьому кількість загальних втрат уже могла перевищити сотню тисяч.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на 23 січня загальні втрати РФ становлять 121 480 солдатів.

Також ми писали, що, за словами начальника Генерального штабу Норвегії Ейріка Крістоферсена, на війні проти України було вбито та поранено майже 180 000 російських військових.

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